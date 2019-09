Viel Reichtum, aher auch Armut

Pastor aus Indien bei St.-Paulus-Abendgesprächen am 2. Oktober

Langenhagen. Der indische Pastor Charles Isaac Raj ist Gast der Abendgespräche in der St. Pauluskirche an der Hindenburgstr. 85. Am Mittwoch, 2. Oktober, um 19.30 Uhr berichtet der Geistliche, der zur Zeit in der Nordstädter Kirchengemeinde in Hannover arbeitet, mit Bildern über Christen in Indien und über seine tamilische lutherische Kirche in Südindien. Pastor Foerster hat den tamilischen Kollegen eingeladen. Der Kontakt kam über das Evangelische Missionswerk in Hermannsburg zustande. “Im letzten März haben Pastor Raj und ich schon einmal gemeinsam Gottesdienst in der St. Pauluskirche gehalten”, berichtet Foerster. “Ich freue mich, dass wir jetzt noch mehr von ihm hören können, denn über Christen in Indien erfahren wir nur wenig. Als bevölkerungsmäßig zweitgrößtes Land der Erde gibt es dort viel Reichtum, aber auch viel Armut. Der Anteil der Christen liegt bei etwa 2,3 Prozent der Bevölkerung, das sind von derzeit 1,3 Milliarden Menschen immerhin eine beachtliche Minderheit von etwa 30 Millionen. Viele von ihnen leben in Südindien.” Pastor Raj stammt aus der evangelisch-lutherischen Kirche von Tamil und lebt derzeit in Hannover. Nach dem Impulsreferat schließt sich ein Austausch in lockerer Runde zum Thema an. Interessierte Teilnehmer sind willkommen. Der Eintritt ist frei. Im November steht dann Portugal auf dem Programm der St.-Paulus-Abendgespräche. Am 27. November um 19.30 Uhr zeigt Eberhard Engel-Ruhnke Bilder von seiner Wanderung auf dem portugiesischen Jakobsweg von Porto bis nach Santiago des Compostela und zum Kap Finisterre.