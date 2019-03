Viele Themen

Langenhagen (ok). Zukunft des Gymnasiums, Aufstockung der Robert-Koch-Realschule, eine weitere Kindergartengruppe in der Kita Schulenburg, Job-Ticket, Zuschuss für den Kunstverein und WLAN in Schulen – nur einige Beispiele, die zeigen, wie breitgefächert die Themenpalettte der nächsten Ratssitzung ist. Insgesamt werden im öffentlichen Teil 27 Tagesordnungspunkte diskutiert. Termin ist am Montag, 1. April, ab 18 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.