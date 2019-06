Viele Themen

Langenhagen (ok). Umzug der Stadtbibliothek ins Schulzentrum, Jugendtreff Engelbostel/Schulenburg, das ehemalige Hallenfreibad Godshorn, Ausbau der Straße "Stadtweg", digitale Zukunftsschule. Ein großes Thema wird die Nachtflugregelung sein. Darüber hinaus geht es um die Einrichtung eines eigenständigen Hortes mit 20 Hortplätzen in der Grundschule Hermann Löns und um das Projekt "Preisgünstiges Wohnen". Termin ist am Montag, 24. Juni, ab 19 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.