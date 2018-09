Viele Themen

Langenhagen (ok). Ein bunter Strauß an Themen steht in der nächsten Ratssitzung auf dem Programm: Lastenrad, Schülerverpflegung, eine Ehrung und die Ernnennung des Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Schulenburg. Außerdem wird unter anderem über die Ehrenamtsrichtlinie, Klärschlammverwerung und die AG "Besser ohne Nachtflug – Hannover Airport" diskutiert. Insgesamt sind es 22 Tagesordnungspunkte. Termin ist am Montag, 24. September, ab 18.30 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.