Vielfältig

Engelbostel. Die DRK-Kleiderstube in Engelbostel verfügt über ein vielfältiges Angebot an Kleidung aller Größen, Spielwaren ( etwa Puppenwagen, Puppenbett, Playmobilpuppenhaus Gesellschaftsspiele), Büchern und Haushaltsgegenständen zu günstigen Preisen.

Spenden von brauchbaren Sachen werden gern während der Öffnungszeiten (dienstags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs und donnerstags von 16 bis 18 Uhr) entgegen genommen.

Die Kleiderstube bleibt am Donnerstag, 29. November, geschlossen. An diesem Tag findet von 15 bis 18 Uhr ein Blutspendetermin in der Kreuzwippe 1 statt.