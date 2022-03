Vier Chöre

Langenhagen (ok). Es ist das erste Konzert für de vier Ensembles nach langer Corona-Pause. Unter dem Motto "Frühlingsstimmen" treten am Sonnabend, 2. April, ab 19 Uhr Voices of Joy aus Krähenwinkel, der Jazzchor Celle, der Frauenchor Hannover und der Junge Chor Hannover auf. Der Eintritt in Emmauskirche in Wiesenau ist frei, Einlass ist ab 18 Uhr. Es gilt die 2Gplus-Regel. Reservierungen unter silviahoppe67@gmail.com.