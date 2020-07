Vier Reifen gestohlen

Langenhagen (ok). Alle vier Autoreifen haben Diebe nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem schwarzen Daimler Benz E 350 abmontiert. Sie leißen das Fahrzeug auf Backsteinen abgestellt zurück. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugenhinweise bitte unter (0511) 109-42 15.