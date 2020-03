Vier Tage Potsdam

Krähenwinkel/Godshorn. Vom 30. August bis 2. September unternimmt der LandFrauenverein Krähenwinkel-Godshorn eine Busreise nach Potsdam. Nach der Ankunft und Mittagspause steht eine Besichtigung mit Führung des Schlosses Sanssouci auf dem Programm. Das zentralgelegene Hotel Mercure ist das Quartier für drei Nächte. Eine dreistündige, umfangreiche Stadtrundfahrt mit viel Sehenswürdigkeiten wird am folgenden Tag unternommen. Nachmittags besteht die Möglichkeit, an einer Schlösserrundfahrt mit dem Schiff teilzunehmen. In der „Gedenkstätte Lindenstraße“ ist am dritten Tag eine Führung vorgesehen. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Am Abreisetag ist ein mehrstündiger Aufenthalt in Tangermünde geplant. Es sind noch einige Plätze frei. Nichtmitglieder (auch Männer) können gerne an der Reise teilnehmen. Bei Interesse gibt es nähere Auskünfte bei Renate Moderow unter der Telefonnummer (0511) 74 27 48.