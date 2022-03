Vier Teams spielen

Langenhagen (ok). Vier Handballspiele gehen am nächsten Sonntag, 27. März, in der Sporthalle der RKS über die Bühne. Den Anfang macht die weibliche C-Jugend der HSG Langenhagen um 10 Uhr in der Regionsliga gegen den Hannoverschen SC I. Weiter geht es um 12 Uhr mit der männlichen C-Jugend in der Regionsliga. Gegner ist der Mellendorfer TV. Um 14 Uhr tritt die weibliche B-Jugend in der Regionsoberliga gegen die HSG Wacker Osterwald/Schloß Ricklingen an. Und zum Abschluss des Tages setzen sich die Frauen in der Regionsliga ab 16 Uhr mit dem Hannoverschen SC IV auseinander. Die Spiele der beiden Männermannschaften, die für den Tag zuvor angesetzt waren, fallen aus. In der Sporthalle gibt die 3G-Regel und Maskenpflicht bis zum Platz.