Vier Termine für Radler

ADFC Langenhagen lädt ein

Langenhagen. Der Fahrrad-Club ADFC Langenhagen lädt Mitglieder und radinteressierte Gäste herzlich zu diesen vier Terminen ein: 36-Kilometer- Radtour "Der grüne Ring": Sonntag, 2. August., 10 Uhr am Rathaus, Projektgruppe Radwegausschilderung: Dienstag, 4. August, 16 Uhr im Biergarten/"Das Leibniz"/SCL, Radlertreff: Dienstag, 4. August, 17 Uhr im Biergarten/"Das Leibniz"/SCL, 24-Kilometer-Radtour "Bauernschaften": Donnerstag, 6. August., 17 Uhr am Rathaus. Erforderlich ist die Anmeldung mit Adress- und Telefonangabe jeweils bis spätestens am Tag davor bis 18 Uhr an langenhagen@adfc-hannover.de, die Teilnehmerzahl ist beschränkt, Mehr unter www.ADFC-Langenhagen.de.