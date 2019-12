"Voices of Joy" im CCL

Langenhagen (ok). Es wird so langsam, aber sicher weihnachtlich, und der Krähenwinkler Gospelchor "Voices of Joy" will gern seinen Teil dazu beitragen. Das Krähenwinkler Ensemble tritt am nächsten Sonnabend, 7.Dezember, zwischen 14 und 16 Uhr im ersten Obergeschoss des CCL-Bestandsteils auf. Geplant sind unter anderem Songs aus dem Repertoire des Konzertes, das im November über die Bühne gegangen ist.