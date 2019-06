Volksradfahren

Langenhagen (ok). Das 48. HAJ-Volksradfahren läuft am nächsten Sonntag, 16. Juni, zwischen 9 und 14 Uhr von den bekannten Startorten. Los geht es in Langenhagen an der Robert-Koch-Realschule, Schulenburg, Godshorn, Engelbostel, Kaltenweide und Krähenwinkel.