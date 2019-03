Volleyballer treffen sich

Langenhagen. Am Dienstag, 9. April, findet die Spartenversammlung der Volleyballer des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide statt. Abteilungsleiter Jan Emmerich lädt dazu für 19:30 Uhr ins Vereinsheim am Stucken-Mühlen-Weg 85 in Langenhagen. Auf der Tagesordnung stehen der Rückblick auf die zurückliegende Saison und die Planung der nächsten Spielrunde. Vor allem aber gilt es in den Neuwahlen die Ämter des Spartenleiters und des Jugendwartes neu zu besetzen.