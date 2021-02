Vom Mann auf dem Baum

Krähenwinkel. „Vom Mann auf dem Baum“ erzählt die Matthias-Claudius-Kirchengemeinde im Familiengottesdienst am Sonntag, 21. Februar, um 11 Uhr. Große und kleine Menschen sind herzlich zum Gottesdienst mit Liedern, einem Psalm, Gebet und der Geschichte von Zachäus eingeladen. Er wurde von Pastorin Ulrike Thiele und der Kindertagesstätte vorbereitet. Die musikalische Gestaltung übernehmen Hildegard Weis und Sopranistin Martina Petersen.

Interessierte melden sich bitte unter platzreservierung@matthias-claudius-kirche-langenhagen.de oder telefonisch unter( 0511) 97 33 99 81 an. Für die Dokumentation wird der Name, die Personenanzahl (Erwachsene und Kinder), die Anschrift und die Telefonnummer benötigt. Sobald die Höchstkapazität der Matthias-Claudius-Kirche erreicht ist, ist eine Anmeldung nicht mehr möglich.