Vom Rollator gerissen

Langenhagen (ok). Freitagmorgen, 10.30 Uhr, Stadtbahnhaltestelle an der Theodor-Heuss-Straße: Ein Zeuge hat beobachtet, wie einer älteren Frau beim Aussteigen die Handtasche vom Rollator gerissen worden ist. Die Seniorin hatte sich am Haltegriff festgehalten. Sie war am CCL eingestiegen. Wer hat etwas gesehen? Der Täter soll relativ jung gewesen sein und einen grauen Kapuzenpulli getragen haben.