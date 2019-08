Vom Walken zum Joggen

Langenhagen. Vom strammen Spazierengehen zum Walken bis zum Joggen: Ein neues Angebot der VHS Langenhagen zeigt, wie das geht! Langsam wird das Tempo gesteigert, wobei die Teilnehmenden im eigenen Atemrhythmus bleiben. Jede Stunde beginnt mit einem Aufwärmteil und endet mit Dehnübungen. Das Angebot läuft dreimal donnerstags von 18.15 bis 19.15 Uh; Beginn ist am 5 September. Bei schlechtem Wetter steht ein Kursraum zum Üben zur Verfügung. Weitere Informationen stehen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de und auch telefonisch unter 0511/7307-9704.

