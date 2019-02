Von Auto erfasst

73-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Hainhaus. Ein 73 Jahre alter Mann ist am Sonnabendabend am Hainhäuser Wegvom Fahrzeug einer 20-Jährigen erfasst worden. Aktuell schwebt der Fußgänger in Lebensgefahr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann zusammen mit seinerEhefrau (58 Jahre) gegen 18.30 Uhr zu Fuß entlang des Hainhäuser Wegs in Richtung der Siedlung Twenge unterwegs. Zwischen der Straße Wietzering und der Straße Hainhaus näherte sich von hinten der VW Golf der 20 Jahre alten Fahrerin. Der Wagen erfasste nacj Auskunft der Polizei den Fußgänger und schleuderte ihn auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den Senior unter Begleitung eines Notarztes zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik - gegenwärtig kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Seine Ehefrau wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Golf-Fahrerin erlitt bei dem Vorfall einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Während der Unfallaufnahme musste der Hainhäuser Weg bis etwa 20.30 Uhr voll gesperrt werden. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst in Hannover (0511/109-1888) zu melden.