Von der Hundewiese

Langenhagen. Das ECHO berichte in seiner Sonnabendausgabe über einen Einbruch am Breimerwinkel. Jetzt teilte die Polizei mit, dass die Täter über eine südlich des Hauses gelegene Wiese zur Gartentür gelangt sind.

Diese Wiese grenzt an die Leibnizstraße sowie die Virchowstraße an und liegt gegenüber des SCL – Sportclub Langenhagen. Sie wird unter anderem von Hundehaltern zum Spazieren gehen genutzt.

Daher werden insbesondere die Hundehalter, die diese Wiese zum Spazieren gehen nutzen und auch die Mitglieder des SCL – Sportclub Langenhagen gebeten, etwaige verdächtige Beobachtungen, die im oben genannten Tatzeitraum gemacht wurden, bei der Polizei Langenhagen unter (0511) 109-42 15 zu melden. Relevant sind hier hauptsächlich Personen, die sich verdächtig auf der Wiese und im Bereich der angrenzenden Häuser bewegt haben