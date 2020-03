Von drei auf sechs

Langenhagen (ok). Die Zahl hat sich von einen auf den anderen Tag verdoppelt: Allerdings bislang glücklicherweise nur von drei auf sechs. So der Stand in Sachen Erkrankungen mit dem Coronavirus in Langenhagen am Donnerstag um 16.50 Uhr . Die Region Hannover hat eine Statistik in Sachen Verteilung herausgegeben. So sind unter den Infizierten – Stand Donnerstagnachmittag 238 Menschen – 60 Prozent Männer und 40 Prozent Frauen. Die Altersverteilung: bis 14 Jahre: sechs Fälle; 15 bis 34 Jahre: 61 Fälle; 35 bis 49 Jahre: 76 Fälle; 50 bis 59 Jahre: 61 Fälle und älter als 60 Jahre 34 Fälle.