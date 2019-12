Vor Ort gezahlt

Langenhagen. Jetzt wurde ein 29-jähriger türkischer Staatsangehöriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Sabiha Gökcen/Türkei durch die Bundespolizei ermittelt und festgenommen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten gleich zwei aktuelle Haftbefehle vom 19. und 25. November. Zweimal wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu Geldstrafen in Höhe von 1.500 Euro , ersatzweise 100 Tage Haft

verurteilt, bezahlte der Betroffene diese nicht und missachtete im weiteren Verlauf auch die ergangene Ladung zum Antritt der fälligen Ersatzfreiheitsstrafe. Der Betroffene zahlte zwar noch vor Ort alle ausstehenden Forderungen in Höhe von 1.749 Euro (inklusive Kosten), aufgrund fehlender Barmittel trat er aber seinen Flug nicht mehr an.