Vorab verbindlichen Termin vereinbaren

IGS Langenhagen: Anmeldungen für Viertklässler am 28. Mai

Langenhagen (ok) Die Anmeldungen für Viertklässler an der IGS Langenhagen finden trotz der Corona-Pandemie doch statt. Termin ist Donnerstag, 28. Mai, zwischen 9 und 19 Uhr. Um unnötige Menschenansammlungen im Schulgebäude zu vermeiden, werden die Eltern gebeten, vorab unter www.igs-langenhagen.de einen verbindlichen Termin für die Anmeldung zu vereinbaren. Ein entsprechendes Modul werde spätestens ab dem 14. Mai online gestellt. Eine Vereinbarung unter (0511) 73 07 -96 40 ist hilfsweise auch möglich. Die Eltern werden gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Reihenfolge der Anmeldungen spielt keine Rolle. Schulleiter Timo Heiken: "Der Erste wird genauso wie der Letzte behandelt." Bei zu vielen Anmeldungen entscheide das Los. Wer Interesse an einer Aufnahme in die Orchesterklasse hat, kann das bei der Anmeldung angeben.Mitgebracht werden muss: die Kopien der letzten beiden Zeugnisse (Jahrgang vier, erstes und zweites Halbjahr). Bei Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf das Gutachten sowie die Mitteilung der Landesschulbehörde in Kopie. Außerdem sind die von beiden Sorgeberechtigten unterschriebene Sorgerechtserklärung sowie die Erklärung über einen bestehenden Masernimpfschutz mitzubringen. Alle notwendigen Formulare stehen auf der Homepage www.igs-langenhagen.de bereit und sollen möglichst ausgefüllt mitgebracht werden, um Wartezeiten zu verhindern. Der Aufnahmeausschuss tagt am Mittwoch nach der Anmeldung, mit einer Information über die Entscheidung können die Eltern am darauffolgenden Wochenende rechnen. Dann können die Schülerinnen und Schüler noch problemlos an einer anderen Schule angemeldet werden; zentraler Termin ist hier der 12. Juni. Der Tag der offenen Tür muss in diesem Jahr entfallen.