Vorbeikommen und hereinschauen

Einweihung des Nordtrakts im Haus der Jugend am 25. Oktober

Langenhagen. Der neue Nordtrakt am Langenforther Platz wird am Freitag, 25. Oktober, eingeweiht. Diesen besonderen Moment möchten die Johanniter-Unfall-Hilfe und die Stadt Langenhagen mit vielen Interessierten jeden Alters von 18 bis 20 Uhr feiern.Der Neubau sowie die Bestandsgebäude (Süd- und Mitteltrakt) können auf allen drei Etagen besichtigt werden. Im Mitteltrakt spielt im Café Monopol der Musiker Koro Boni am Keybord afrikanische Musik; der Künstler und Pop Art Maler Andora ist ebenfalls anwesend. Verschiedene Aktivitäten im Bewegungsraum sowie in der Werkstatt laden zum Mitmachen ein. Zur Stärkung gibt es Getränke an einer alkoholfreien Cocktailbar sowie eine Linsensuppe vom Masala-Catering.