Vorbereitung

Langenhagen (ok). Der Berufsfindungsmarkt findet im Langenhagener Rathaus am Donnerstag, 21. März, und Freitag, 22. März, statt. In Kooperation mit der Stadt Langenhagen und der VHS Langenhagen bietet die KAUSA-Servicestelle Region Hannover wieder Vorbereitungstrainings mit Infos über die Betreibe zum Berufsfindungsmarkt an. Die Termine: 13. März, 15.30 bis 17 Uhr, oder am 19. März, 15.30 bis 17 Uhr im VHS-Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße statt. Anmeldungen bitte unter der Telefonnummer (05173) 9 25 90-16 oder unter d.dehassa@proregioev.de.