Vorfälle aufarbeiten

Langenhagen (ok). In der jüngsten Ratssitzung ging es hoch her (das ECHO berichtete). Anlass genug für die AfD-Fraktion im Rat der Stadt Langenhagen, das Ganze in einer aktuellen Aussprache unter der Überschrift "Vorfälle der letzten Ratssitzung" aufzugreifen. Weitere Tagesordnungspunkte sind unter anderem die Aufstockung der Robert-Koch-Realschule, der Neubau eines Kleinkaliber-Gewehr- und Pistolen-Standes am Schützenhaus Kaltenweide, der Antrag der Grundschule Krähenwinkel auf Ganztagsschule sowie Auenwälder entlang der Wietze zur Förderung des Stadtklimas. Die Sitzung beginnt am Montag, 25. November, um 18 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.