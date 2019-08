Vorfahrt missachtet

Godshorn. Ein 28-jähriger Fahrzeugführer hat am Montag gegen 14.55 Uhr an einer Kreuzung auf der Münchner Straße die Vorfahrt eines 37-jährigen Kleinkraftradfahrers missachtet, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Kleinkraftradfahrer zog sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.