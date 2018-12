Vorfahrt übersehen

Langenhagen (ok). Eine Autofahrerin hat nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 10.25 Uhr an der Theodor-Heuss-Straße einen Motorradfahrer übersehen, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, und der Motorradfahrer verletzte sich leicht am Arm. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.