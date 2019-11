Vorschläge einreichen

Sportlerehrung am 13. März

Langenhagen. Am Freitag, 13. März 2020, ehrt die Stadt Langenhagen zusammen mit dem Sportring die besten Sportlerinnen und Sportler für deren Erfolge im Jahr 2019. Alle Langenhagener Vereine werden gebeten, ihre erfolgreichen Mitglieder sowie Mannschaften zu melden.Die Ehrungsvorschläge können bis zum 10. Januar eingereicht werden. Alle weiteren Informationen und die Antragsformulare für alle Kategorien sind auf der Internetseite vom Sportring Langenhagen unter www.sportring-langenhagen.de/sportlerehrung zu finden.Sportlerinnen und Sportler, die nicht in einem Langenhagener Verein organisiert sind und im Wettkampfjahr für mindestens drei Monate ihren Wohnsitz in Langenhagen hatten, dürfen auch benannt werden. Die Kategorie „Ehrenamt im Sport“ ist fester Bestandteil der Sportlerehrung. Unterstützen Sie den Sport und das Ehrenamt in Langenhagen und senden Sie Ihre Vorschläge/Anträge per Post an Sportring Langenhagen e.V., Marktplatz 1, 30853 Langenhagen oder gerne auch per E-Mail an sportlerehrung@langenhagen.de .Für Rückfragen steht Frau Stegmaier von der Freiwilligenagentur der Stadt Langenhagen per E-Mail an annika.stegmaier@langenhagen.de sowie telefonisch unter (0511) 7307-9988 zur Verfügung.