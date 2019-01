Vorstandswahlen

Godshorn. Der Schützenverein Godshorn lädt alle seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung für Sonnabend, 12. Januar,19 Uhr, in sein Schützenhaus am Spielplatzweg 20, ein. Vor Beginn der Versammlung gibt es um 17:45 Uhr etwas zu essen (Schützenvesper).

Es finden laut Tagesordnung unter anderem Vorstandswahlen statt, sodass viele Mitglieder an dieser Jahreshauptversammlung teilnehmen sollten.