Vorstellungsgottesdienst in der Matthias-Claudius-Gemeinde

Krähenwinkel. Viele erinnern sich noch an die Konfirmandenprüfung in der Matthias-Claudius- Gemeinde. Manch einer kam ins Schwitzen, wenn Fragen zu biblischen Geschichten und der Kirche gestellt wurden. Erstmals tritt in diesem Jahr ein Gottesdienst an die Stelle der Prüfung, mit dem sich die Konfirmanden der Gemeinde vorstellen. Er beginnt am Sonntag, 17. März, um 11 Uhr und wird sich der Arche Noah widmen. Im Anschluss daran findet von 12 bis 15 Uhr der traditionelle Frühlingsbasar im Gemeindehaus statt, an dem es neben Kreativangeboten auch einen Mittagstisch und eine Kaffeetafel geben wird sowie einen Secondhand-Flohmarkt für Kinder- und Babyartikel. Um 17 Uhr kann man in der Kirche zum Abschluss des Tages ein Konzert des Posaunenchores und der Liedertafel genießen.