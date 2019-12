Vortrag bei den LandFrauen

Krähenwinkel/Godshorn. Der LandFrauenverein Krähenwinkel-Godshorn lädt ein zur Versammlung im Vereinshaus des SCL „Das Leibniz“ , Leibnizstraße 56, am Dienstag, 7. Januar. Christine Heckler wird einen Vortrag mit dem Titel „Mercy Ship“ halten: Als OP-Schwester auf dem größten Krankenhausschiff der Welt in der dritten Welt. Mitglieder melden sich bitte bei den Ortsvertrauensfrauen an, interessierte Frauen können sich an

Renate Moderow, Telefon (05 11) 74 27 48 wenden.