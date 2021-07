Vortrag bei den LandFrauen

Krähenwinkel. Der LandFrauenverein Krähenwinkel-Godshorn lädt zur Versammlung im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel für Donnerstag,15. Juli, um 15 Uhr ein. Gesine Lange wird einen Vortrag halten zum Thema " Meine Kindheit und Jugend in der DDR ".

Mitglieder melden sich bitte bei den Ortsvertreterinnen an, interessierte Frauen können sich an Renate Moderow, Telefonnummer (0511) 742748 wenden.