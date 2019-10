Vortrag der LandFrauen

Engelbostel (elr). Die LandFrauen Engelbostel und Umgebung laden in Zusammenarbeit mit der Ländlichen Erwachsenenbildung am Donnerstag, 10. Oktober, ab 18 Uhr alle Mitglieder und Interessierte zum Vortrag "So wat kommt von sowat" herzlich ein. Es wird im Saal des Gasthauses Tegtmeyer, Engelbostel über Plattdeutsch philosophiert. Anmeldungen bis Montag, 7. Oktober, bei den Ortsvertrauensfrauen.