Vortrag der LandFrauen

Engelbostel. Für Donnerstag, 7. November, um 15 Uhr laden die LandFrauen Engelbostel und Umgebung in Zusammenarbeit mit der LEB zu einem Vortrag ein. Der Referent berichtet über seine Fahrradtour an der Elbe von Magdeburg nach Dresden. Der Vortrag findet im Saal des Gasthauses Tegtmeyer an der Resser Straße 1 in Engelbostel statt. Anmeldungen bitte bis zum 3. November bei den Ortsvertrauensfrauen.