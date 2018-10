Vortrag der Naturkundlichen Vereinigung

Langenhagen. Die Naturkundliche Vereinigung Langenhagen lädt zu einem interessanten Vortrag am Mittwoch, 17. Oktober, um 19.30 Uhr in den Wasserturm im Eichenpark ein. Andreas Rausch, Leiter Fachgebiet Wasserwirtschaft und Technisches Büro, Abteilung Wassergewinnung der Stadtwerke Hannover AG, Enercity berichtet von der Pflege des Wasserschutzgebietes über die Trinkwassergewinnung und -aufbereitung bis hin zur Qualitätskontrolle. Trinkwasser ist in Deutschland das am besten kontrollierte Nahrungsmittel. Es hat eine hohe Qualität, die durch viele Maßnahmen gesichert werden muss. Die Veranstaltung ist kostenfrei, um einen Spendenbeitrag zu Gunsten des Naturschutzes in Langenhagen wird jedoch gebeten. Anmeldungen für diese Veranstaltung werden bis zum 14. Oktober unter der Telefonnummer (05 11) 73 19 59 erbeten.