Vortrag der Schiedsfrau

Engelbostel (ok). Der Sozialverband Engelbostel-Schulenburg lädt zum Kaffee- und Kuchennachmittag mit einem Vortrag der Schiedsfrau Gisela Eike über ihre Aufgaben und Tätigkeit ein. Beginn ist am Sonntag, 8. September um 15 Uhr in der Remise in der Kreuzwippe 1. Anmeldung bitte bei Kurt Mörke unter der Telefonnummer (0511) 74 42 03.