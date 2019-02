Vortrag im MGH

Langenhagen. Am Dienstag, 19. März, hält Christine Ebers vom Seniorenbüro Langenhagen

um 15.30 Uhr einen Vortrag über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Das Angebot

richtet sich an alle Altersgruppen. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist auch

notwendig. Wer Interesse an diesen Themen hat oder auch Fragen dazu ist herzlich willkommen. Infos im MGH bei Christine Paetzke-Bartel unter der Telefonnummer (0511) 72 11 35 oder über Email: mgh-Langenhagen@t-online.de