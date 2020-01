Vortrag über „Diabetes“

Vortrag über „Diabetes“

Langenhagen. Der Verein win lädt herzlich zum Frühstück für Freitag, 7. Februar, um 8.30 Uhr in den Quartierstreff Wiesenau ein.

Nach dem von Ehrenamtlichen lecker zu bereiteten Frühstück informiert Martin Wulff von der Selbsthilfegruppe „Alltagssorgen“ ab 9:15 Uhr über „Diabetes.“

Nach Schätzungen der Deutschen Diabetes-Hilfe sind weltweit sechs Millionen Menschen von dieser Diagnose betroffen. Die Dunkelziffer bei nicht erkannter Diabetes-Erkrankung wird auf zwei Millionen geschätzt.

Die Erkrankung zieht eine dauerhafte Umstellung der Lebensgewohnheiten nach sich. Die unterschiedlichen Auswirkungen von Diabetes werden im Vortrag aufgezeigt, und es gibt Anregungen, wie Betroffene und deren Angehörige einen guten Umgang mit der Krankheit finden und so eine Verbesserung der Lebensqualität erlangen können.

Das Angebot ist kostenfrei und kann ohne Anmeldung besucht werden. Die Veranstaltung findet im Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11, in Langenhagen statt.