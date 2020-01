Vortrag über „die schönste Seereise der Welt"

Das ECHO verlost 3 x 2 Freikarten an seine Leser

Langenhagen. Eine Fahrt mit einem Schiff der Hurtigruten entlang der norwegischen Küste gilt als die schönste Seereise der Welt. Der Filmemacher Volker Wischnowski hat die Tour bei schönstem Sommerwetter in Norwegen unternommen. Und die Landschaft und das Licht in faszinierenden Filmaufnahmen festgehalten. Entstanden ist eine Dokumentation über die Schifffahrtsroute, die nicht nur das Leben an Bord, sondern auch viele der angebotenen Ausflüge zeigt. Mit dem Schiff von Bergen nach Kirkenes und wieder zurück, eine Filmreise in traumhaft schönen Aufnahmen, informativ und lebendig. Wischnowski wird seinen Film live kommentieren. Der Vortrag im CineMotion Langenhagen, Walsroder Straße 105, am Sonntag, 12. Janar, beginnt um 11.15 Uhr. Karten sind an der Tageskasse, im Vorverkauf im Kino oder online erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt 14 Euro. Volker Wischnowski hat für die ECHO-Leser 3 x 2 Freikarten zur Verfügung gestellt. Wer gewinnen möchte, schreibt bis spätestens Mittwoch, 8. Januar, eine E-Mail an redaktion@langenhagener-echo.de, Stichwort Hurtigruten-Vortrag. Bitte die Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung nicht vergessen.