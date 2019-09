Vortrag über Massai

Engelbostel (elr). Die LandFrauen Engelbostel und Umgebung laden in Zusammenarbeit mit der Ländlichen Erwachsenen Bindung für Dienstag, 10. September, um 18 Uhr alle Mitglieder und Interessierte zum ersten Vortrag nach der Sommerpause herzlich ein. Im Saal des Gasthauses Tegtmeyer in Engelbostel wird der Vortrag über Witthöfts Jahr bei den Massai in Kenia sein. Anmeldungen bitte bis Sonnabend, 7.September, bei den Ortsvertrauensfrauen.