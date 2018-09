Vortrag über Südtirol

Langenhagen. Am Mittwoch, 19. September, gibt es einen Diavortrag über Südtirol im DRK-Treffpunkt an der Kastanienallee. "Das Land im Gepirg", so wurde einst im Mittelalter ein Teil der Grafschaft Tirol genannt. Selten war ein Name treffender. Geprägt von kleinbäuerlicher Almenwirtschaft und intensiver Bodenbearbeitung in den großen Tälern, ist Südtirol eine seit Jahrhunderten gewachsene Kulturlandschaft.



Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr.

Gäste sind willkommen.