Vortrag übers Baltikum

Engelbostel. Nach der Pause wegen der Pandemie starten die Landfrauen Engelbostel und Umgebung am Dienstag, 6. Oktober, mit einem Vortrag über das Baltikum von Kurt Zinke. Der Vortrag findet im Gasthaus Tegtmeyer, Resser Straße 1 in Engelbostel um 18 Uhr statt. Aufgrund der Hygieneregelungen sind nur begrenzte Plätze verfügbar, daher ist eine zeitnahe verbindliche Anmeldung bei der ersten Vorsitzenden Conni Kiak, Telefonnummer: (0511) 78 01 92, erforderlich. Diese Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der LEB statt.