Vortrag zur Zahngesundheit

Langenhagen. Die Vortragsreihe Zahngesundheit wird am Mittwoch, 12. September, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d fortgesetzt. Die Veranstaltung richtet sich an alle Altersgruppen. Herzlich willkommen sind alle, die sich für die Gesunderhaltung interessieren. Ganz besonders sind dabei ältere Menschen angesprochen.