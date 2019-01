Es geht um Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Langenhagen. Alle können in Situationen kommen, in denen man seine Angelegenheiten nicht mehr selbstständig regeln kann. Wer kann dann die Interessen wahrnehmen? Zu dieser Frage wird Sylvia Stoepper vom Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt für die Region Hannover am Donnerstag, 7. Februar, von 16 bis 18 Uhr im LieZaTreff Antworten geben. Sie informiert darüber, was eine rechtliche Betreuung ist und wie man festlegen kann, wer die rechtliche Betreuung übernimmt. Auch die Frage, wie man über seine medizinische Behandlung bestimmen kann, wenn man sich nicht mehr selbst äußern kann, wird bei diesem Vortrags- und Gesprächsnachmittag im Pfarrheim der Liebfrauenkirche, Karl-Kellner-Straße 67, beantwortet. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Auch der dritte Termin zu diesem Themenkomplex steht schon fest: Am 28. März wird Theo Piltz, Wohnberater Region Hannover zum Thema „Möglichst lange im eigenen Zuhause bleiben!“ zu Gast im LieZaTreff sein.