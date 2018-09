Vortragsreihe im DGH

Verein Aktive Christen lädt Interessierte ein

Godshorn. Der Verein Aktive Christen lädt ein am Freitag und Sonnabend, 28./29. September, ein zur Vortragsreihe im Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg. Die Themen sind Fragen, die viele Menschen auf den Lippen haben und von dem noch jungen, sehr sympatischen Sprecher Ronny Schreiber in sehr einfacher und interessanter Weise beantwortet werden.Warum so viel Leid? Niemand scheint in der Lage zu sein, es aufzuhalten. Doch irgendwann einmal beginnt jedes Leiden. Wo liegt der Anfang? Wozu lebe ich? Wo ist mein Lebenssinn? Mein Lebensziel oder ist alles Haschen nach Wind? Und wie sieht es aus mit den Zukunftsaussichten? Als der Club of Rome, der vor Jahren mit seinem Buch „Grenzen des Wachstums“ Aufsehen erregte, sein zehnjähriges Bestehen feierte, wurde festgestellt, dass man noch zu optimistisch gewesen war bei dem, was man zehn Jahre vorher angekündigt hatte.Die einzelnen Termine: Freitag, 28. September, 19 Uhr: Warum so viel Leid?; Sonnabend, 29. September, 10 Uhr: Wer bis Du, Gott?; Sonnabend, 29. September, 11.30 Uhr: Der Kampf auf Erden (anschließend Mittagessen) und am Sonnabend, 29. September, um 18.30 Uhr: Zukunftsaussichten. Der EIntritt ist frei.