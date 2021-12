Vorverlegt

Langenhagen. Aufgrund der anstehenden Feiertage werden die nächsten beiden Termine für den Wochenmarkt Langenhagen um jeweils einen Tag vorverlegt. Der Markt findet am Freitag, 24. Dezember (statt am ersten Weihnachtstag) sowie am 31. Dezember (statt Neujahr) jeweils von 8 bis 12 Uhr statt.