Vorweihnachtlicher Basar

Krähenwinkel. Für Sonntag, 11. November, von 11 bis 17 Uhr lädt das DRK In Krähenwinkel alle Bürgerinnen und Bürger zum vorweihnachtlichen Basar ins Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel ein. Die fleißigen Bastelgruppen des DRK-Ortvereins waren das ganze Jahr sehr fleißig und bieten den Besuchern „Selbstgemachtes“wie Marmelade, Gestecke, Weihnachtsschmuck und vieles mehr an. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Mittags gibt es Grünkohl mit Brägenwust und am Nachmittag ist die Kaffeestube geöffnet.