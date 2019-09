VW Caddy gestreift

Langenhagen. Ein Autofahrer streifte nach Auskunft der Polizei am Dienstag zwischen 6.45 und 17.15 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Rehkamp den geparkten grauen VW Caddy. Hierdurch wurde der Caddy am linken Fahrzeugheck (Kotflügel, Rücklicht) beschädigt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.