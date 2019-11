Waffeln und Punsch

Engelbostel. Auf Grund der großen Nachfrage öffnet die Kindertagesstätte der Evangelisch-lutherischen Martins-Kirchengemeinde in Engelbostel am Freitag, 6. Dezember, ihre Türen für alle interessierten Familien. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr stehen die Mitarbeitenden an der Kirchstraße 58 in Engelbostel für alle Fragen rund um den Kita-Alltag zur Verfügung. Der Elternbeirat backt Waffeln und lädt alle Besucherinnen und Besucher zu einem dampfenden Punsch ein.