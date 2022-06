Wagen gestohlen

Langenhagen (ok). Langfinger haben nach Auskunft der Polizei einen abgestellten und verschlossenen Wagen von einem Grundstück an der Oppelner Straße entwendet. Der 49-Jährige Halter stellte das Fehlen am nächsten Morgen fest. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.