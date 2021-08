Wahltaxi der SPD

Langenhagen. Zur Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, bietet die SPD Langenhagen für jeden Ort in Langenhagen ein kostenloses Wahltaxi an. Bürger, die Schwierigkeiten haben zum Wahllokal zu kommen, können sich unter der Nummer (0511) 16 74-240 für einen Fahrdienst zum Wahllokal anmelden.Der Fahrdienst ist kostenlos.